Ушедшего из дома престарелых в Великих Луках мужчину ищет полиция

14:33, 27 июля 2018, ПАИ

В Великих Луках разыскивается Григорий Михайлович Рак 1949 года рождения. По имеющимся данным, 9 июля он ушёл из Дома престарелых на улице Щорса и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На момент ухода мужчина был одет в черные брюки и светлую футболку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионера, просят обратиться по телефонам 8953 24745 76 или 02.