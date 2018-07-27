Глава Минтруда посетил Детскую деревню-SOS в Пскове

15:03, 27 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 27 июля, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил в Пскове Детскую деревню-SOS. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, директор этого социального учреждения Игорь Соловьёв рассказал гостью, что проект по созданию детских деревень пришёл в Россию из Европы 25 лет назад. Сегодня в Пскове есть 10 семейных домов, в которых живут порядка 50 детей. По словам директора, у каждой семьи есть своя теплица: они были построены на полученный несколько лет назад грант, осенью Детская деревня организует ярмарку, где дети представляют то, что вырастили.

Кроме того, рассказал Игорь Соловьёв, у Детской деревни есть несколько проектов, например, образовательный в рамках которого к работе с детьми привлекаются разного рода специалисты.

Максим Топилин зашёл в один из домов деревни, где познакомился с его жителями и SOS-мамой.

Завершая осмотр, он оставил запись в Книге гостей.