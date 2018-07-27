0
17:17
300 миллионов рублей на Социальный городок рассчитывает получить Псковская область в следующем году
16:18
Врио губернатора Псковской области: У нас есть опыт в соцсфере, которым мы можем поделиться с другими регионами
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
16:07
Максим Топилин рассчитывает, что Псковская область оперативно войдёт в проект по долговременному уходу за пожилыми
15:13
С ходом строительства Социального городка в Пскове ознакомился Максим Топилин
15:03
Глава Минтруда посетил Детскую деревню-SOS в Пскове
17:52
Не Восток и не Запад
Еще новости
Соцсфера

Глава Минтруда посетил Детскую деревню-SOS в Пскове

Сегодня, 27 июля, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил в Пскове Детскую деревню-SOS. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, директор этого социального учреждения Игорь Соловьёв рассказал гостью, что проект по созданию детских деревень пришёл в Россию из Европы 25 лет назад.  Сегодня в Пскове есть 10 семейных домов, в которых живут порядка 50 детей. По словам директора, у каждой семьи есть своя теплица: они были построены на полученный несколько лет назад грант, осенью Детская деревня организует ярмарку, где дети представляют то, что вырастили.

Кроме того, рассказал Игорь Соловьёв, у Детской деревни есть несколько проектов, например, образовательный в рамках которого к работе с детьми привлекаются разного рода специалисты.

Максим Топилин зашёл в один из домов деревни, где познакомился с его жителями и SOS-мамой.

Завершая осмотр, он оставил запись в Книге гостей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

300 миллионов рублей на Социальный городок рассчитывает получить Псковская область в следующем году
27 июля 2018
300 миллионов рублей на Социальный городок рассчитывает получить Псковская область в следующем году 5
Врио губернатора Псковской области: У нас есть опыт в соцсфере, которым мы можем поделиться с другими регионами
27 июля 2018
Врио губернатора Псковской области: У нас есть опыт в соцсфере, которым мы можем поделиться с другими регионами
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Максим Топилин рассчитывает, что Псковская область оперативно войдёт в проект по долговременному уходу за пожилыми
27 июля 2018
Максим Топилин рассчитывает, что Псковская область оперативно войдёт в проект по долговременному уходу за пожилыми
С ходом строительства Социального городка в Пскове ознакомился Максим Топилин
27 июля 2018
С ходом строительства Социального городка в Пскове ознакомился Максим Топилин
Глава Минтруда посетил Детскую деревню-SOS в Пскове
27 июля 2018
Глава Минтруда посетил Детскую деревню-SOS в Пскове
Не Восток и не Запад
26 июля 2018
Не Восток и не Запад
Александр Козловский: Мы должны думать в первую очередь о людях и учесть все мнения при проведении пенсионных преобразований
24 июля 2018
Александр Козловский: Мы должны думать в первую очередь о людях и учесть все мнения при проведении пенсионных преобразований

Идет загрузка...