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С ходом строительства Социального городка в Пскове ознакомился Максим Топилин

В рамках рабочего визита в Псков 27 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин ознакомился с ходом создания Социального городка. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов сообщил, что площадка городка обеспечена всеми сетями, возведён административно-бытовой комплекс, часть которого уже подключена к отопительной системе. На завершение  работ по оценке вице-губернатора необходимо 9 месяцев.

Министр уточнил, на сколько мест рассчитан комплекс. Врио губернатора Михаил Ведерников ответил, что на 160.

Внутри здания Максиму Топилину продемонстрировали план Социального городка. Начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян рассказал, что в социальном городке будет организовано проживание квартирного типа, будут комнаты бытового обслуживания, кинозал и спортзал. По его словам, в проект уже вложены 200 млн рублей. Необходимо ещё 300 млн, добавил Михаил Ведерников.

«Тут хоошая история», - подчеркнул глава региона и отметил, что можно было бы наладить интеграцию с Детской деревней – SOS для оказания помощи.

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