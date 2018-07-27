В Псковэнерго прошел День мастера

15:14, 27 июля 2018, ПАИ

В июле, в самый разгар ремонтной кампании, в производственных отделениях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» впервые прошел День мастера. Мероприятие организовано в рамках внедряемого на предприятии пилотного проекта «Осознанная безопасность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании.

Как рассказал ведущий специалист по охране труда «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Виктор Катунин, первое пробное мероприятие, которое прошло 26 июля, оправдало все усилия организаторов и вызвало живой интерес у приехавших из районов специалистов. «Именно от этой категории персонала напрямую зависит как рабочая атмосфера в каждой бригаде и коллективе в целом, так и организация безопасности при проведении работ вверенных им электромонтеров на каждом конкретном энергообъекте, - напомнил Виктор Катунин. - На встрече мы разобрали все сложные моменты организации нарядов-допусков в свете новой редакции методических указаний, обсудили вопросы предрабочего тренажа, оформления оперативных журналов бригад и схем в соответствии с локальными нормативными актами, обучения молодых специалистов, а также проанализировали причины имевших место несчастных случаев на производстве».

В практическом занятии по отработке навыков освобождения пострадавшего от действия электрического тока на воздушной линии 10 кВ приняли участие бригады в полном составе. Затем, в формате прямого диалога, мастера и старшие мастера служб испытаний, распределительных сетей, высоковольтных линий и подстанций смогли не только обменяться личным опытом, но и задать свои вопросы психологам, специалистам службы охраны труда, отдела кадров, руководству производственного отделения.

Напомним, что с начала этого года в «Псковэнерго» ежеквартально проводится День оперативного работника для диспетчерского персонала, ответственного за производство переключений и координацию действий бригад. По мнению организаторов мероприятий, новый формат производственно-технической учебы для различных категорий специалистов позволит максимально эффективно отработать комплексный и системный подход по предупреждению ошибочных действий всего персонала при работах в действующих электроустановках.