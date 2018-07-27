Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00

16:27, 27 июля 2018, ПАИ

28 июля в 10:00 состоится торжественное открытие международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод». Мероприятие пройдет на полигоне «Завеличье», добраться до которого можно на рейсовых автобусах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, зрителям будут представлены команды участников соревнований: сборные России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. В программе — показательные выступления военнослужащих и обширная концертная программа с участием военного и симфонического оркестров, заслуженных артистов и различных творческих коллективов.

После церемонии открытия конкурса в 13:00 на площадке пройдет благотворительный концерт российского актера, кинорежиссера, певца, сценариста и продюсера, заслуженного артиста РФ Гоши Куценко и группы «ГК».

Напомним, что Псковская область впервые стала местом проведения такого масштабного мероприятия благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. Ранее соревнования проходили в Рязанской области, Краснодарском крае и на полигоне Хаодянь народно-освободительной армии Китая.