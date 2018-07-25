Нетрезвого петербуржца на «Шевроле» поймали полицейские в Стругокрасненском районе

15:39, 27 июля 2018, ПАИ

Днем 26 июля на улице Центральной в деревне Щир Стругокрасненского района полицейские остановили автомобиль «Шевроле», которым управлял 49-летний житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 25 июля в Пскове в переулке Олега Зобова полицейские остановили «Мазду», за рулём которой оказалась нетрезвая 35-летняя псковичка. Она также уже подвергалась наказанию за езду в нетрезвом виде.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.