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Нетрезвого петербуржца на «Шевроле» поймали полицейские в Стругокрасненском районе

Днем 26 июля на улице Центральной в деревне Щир Стругокрасненского района полицейские остановили автомобиль «Шевроле», которым управлял 49-летний житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 25 июля в Пскове в переулке Олега Зобова полицейские остановили «Мазду», за рулём которой оказалась  нетрезвая 35-летняя  псковичка. Она также уже подвергалась наказанию за езду в нетрезвом виде.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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