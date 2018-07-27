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Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
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Общество

Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно

«Действительно, те модели в социальной сфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно», - заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании в администрации Псковской области сегодня, 27 июля.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на совещании обсуждаются вопросы внедрение на территории Псковской области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей предоставление социальных и медицинских услуг, а также развитие патронажной медицинской службы на дому.

Напомним, что 27 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. Он посетил отделение ранней помощи детям «Лим-по-по», Центр лечебной педагогики, ознакомился с работой псковских интеграционных мастерских и оценил организацию сопровождаемого проживания инвалидов в Пскове. Также министр труда посетил Детскую деревню-SOS в Пскове и ознакомился с ходом строительства Социального городка в Пскове.

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