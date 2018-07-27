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Общество

Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ

29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте на главном военно-морском параде в честь дня ВМФ покажут новейшие российские боевые корабли, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в параде примут участие более 30 боевых кораблей и судов. Кроме того, в парадном строю пролетят несколько десятков истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов.

Среди кораблей на параде дебютируют большой десантный корабль «Иван Грен», а также корабль-разведчик «Иван Хурс» и фрегат «Адмирал Горшков», который формально еще не передан силам ВМФ. Главной изюминкой станет новейший малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800 «Каракурт»). Это первый корабль такого типа, переданный ВМФ России.

В небе впервые также появится группа палубных вертолетов, в составе которой будет уникальный вертолет-разведчик Ка-31Р.

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