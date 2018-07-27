Врио губернатора Псковской области: У нас есть опыт в соцсфере, которым мы можем поделиться с другими регионами

16:18, 27 июля 2018, ПАИ

«У нас работают такие уникальные учреждения, как Центр лечебной педагогики и интеграционные мастерские, есть опыт, которым можем поделиться с другими регионами», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным, которое проходит в Пскове 27 июля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Ведерников поблагодарил Максима Топилина за внимание к региону и выразил надежду, что министру понравились социальные объекты, которые он осмотрел в ходе сегодняшнего визита.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в регионе ведется активная работа с пожилыми людьми, но есть необходимость создания универсальной системы, охватывающей всех нуждающихся.

Он напомнил, что благодаря поддержке Максима Топилина Псковская область вошла в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми. «Это способствует выполнению «майских указов» президента по продлению срока жизни россиян», - отметил глава региона.