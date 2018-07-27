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Александр Котов: «Единая Россия» выдвинула достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области

Региональное отделение «Единой России» выдвинуло достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Единой России».

Александр Котов напомнил, что все кандидаты от «Единой России» прошли процедуру предварительного голосования и стали по его итогам победителями. Предварительное голосование состоялось в Стругокрасненском, Великолукском, Красногородском, Невельском, Локнянском, Опочецком, Псковском и Пыталовском районах.

«Это, на самом деле, очень важный момент, поскольку мы уже на протяжении нескольких лет проводим такую процедуру для выдвижения кандидатов, и она себя зарекомендовала, она позволяет нам определить наиболее авторитетных и уважаемых избирателями на конкретной территории кандидатов», - сказал Александр Котов.

Он также отметил, что на пост главы в качестве кандидатов от «Единой России» претендуют либо действующие руководители муниципалитетов, либо люди, имеющие опыт по исполнению муниципальных полномочий.

«Думаю, что, используя ресурс регионального отделения «Единой России», свой авторитет и накопленный опыт муниципального управления, наши кандидаты смогут достойно пройти эту избирательную кампанию и победить на выборах глав районов», - подчеркнул Александр Котов и добавил, что в случае их избрания в единый день голосования, 9 сентября, они смогут плавно продолжить свою работу на местах.

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