Двух псковичей в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОН

17:19, 27 июля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

Псковичей выявили сотрудники ОМОН в ходе совместного профилактического мероприятия с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на территории микрорайона «Запсковье».

В ходе досмотра у одного из них обнаружили и изъяли неизвестное вещество растительного происхождения. Согласно проведенным исследованиям, вещество является гашишом.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.