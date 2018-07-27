Михаил Ведерников: Рассчитываем до начала Ганзы сделать доступными для инвалидов Окольный город, Кремль, Детский парк

17:11, 27 июля 2018, ПАИ

До начала Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, планируется сделать доступными для маломобильных групп населения Окольный город, Кремль и Детский парк. Об этом заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным, который 27 июля находится с рабочим визитом в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы говорили на совещании, в том числе, о необходимости продолжения работы по проекту «Доступная среда», - пояснил глава региона.