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300 миллионов рублей на Социальный городок рассчитывает получить Псковская область в следующем году

На завершение работ по строительству Социального городка в Пскове необходимо 300 млн рублей. «Рассчитываем, что федеральный центр выделит в следующем году региону 300 миллионов», - сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам совещания с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным, который сегодня, 27 июля, находится в регионе с рабочим визитом.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Максим Топилин отметил, что обсуждал с главой региона, как выстроить технологию работы Социального городка, чтобы люди там не просто лежали на койках, а смогли вести активный образ жизни. «Договорились, что администрация сформулирует, что нужно для этого сделать. У социальных служб области есть понимание, осталось, что называется, «на бумагу положить»», - подчеркнул Максим Топилин.

«Безусловно, мы будем региону помогать», - заявил министр.

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