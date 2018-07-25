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Пенсионерка ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах и не вернулась

ОМВД России по Пушкиногорскому району разыскивает 82-летнюю Татьяну Калинину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону. По имеющимся данным, 16 июля она ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах и до настоящего времени местонахождение пожилой женщины неизвестно.

Она худощавого телосложения, ростом 157 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Была одета в белый в синюю клетку халат и белую спортивную обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Калининой, просят обратиться по телефонам 81 146 21 402 или 02.

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