Максим Топилин: Порядка 80 тысяч пожилых людей будут ежегодно переучиваться с 2019 года в России

17:25, 27 июля 2018, ПАИ

Начиная с 2019 года, в России будут ежегодно переучиваться порядка 80 тысяч пожилых людей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе своего визита в Псковскую область 27 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Министр подчеркнул, что по всей стране растет продолжительность жизни, снижается смертность и растет рождаемость. «Это результат целенаправленной работы Правительства и региональных властей», - сказал он.

По словам Максима Топилина, в бюджете страны на следующий год предусматриваются не только средства на реализацию национальных проектов, но и планируется направить 5 миллиардов рублей дополнительно на поддержку людей старших возрастов, поскольку существуют опасения, что они могут оказаться в непростой ситуации с точки зрения работы. «Это с одной стороны связано с пенсионными изменениями, а с другой - население везде становится старше, это объективный мировой процесс», - заключил глава Минтруда.