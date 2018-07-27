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Политика

Коммунисты сорвали заседание Собрания депутатов Локнянского района

Сегодня, 27 июля в 11:00 должна была состояться очередная сессия Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, заседание было сорвано по причине того, что депутаты от партии КПРФ потребовали рассмотреть политическое заявление, не связанное с полномочиями органа местного самоуправления.

Их коллеги по Собранию депутатов не поддержали включение данного вопроса в повестку, после чего депутаты от КПРФ покинули заседание, тем самым нарушив необходимый кворум для принятия решений по вопросам изменений бюджета района (требуется две трети от установленного числа депутатов).

В результате, ряд важных для района документов не был принят, финансирование социально значимых задач отложено на неопределенный срок. В их числе, например, субсидия в размере 2,5 млн рублей на ремонт дорог местного значения и дворовых территорий.

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