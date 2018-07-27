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Общество

Двух находящихся в розыске молдаван задержали при попытке пересечь госграницу в Себежском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух иностранцев, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, оба иностранных гражданина являются подданными Молдавии. Данные лица в разное время прибыли в пункт пропуска, следуя на выезд из Российской Федерации.

При проверке документов выяснилось, что мужчинами интересуются правоохранительные органы Молдавии. Так, один из них числится в федеральном розыске за совершение преступления по части 5 статьи 190 УК Молдавии (мошенничество в особо крупных размерах).

Второй из задержанных иностранных граждан разыскивается за совершение преступления по части 6 статьи 189 УК Молдавии (шантаж в особо крупных размерах).

Задержанных лиц в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передали сотрудникам полиции Себежа.

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