Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы

18:03, 27 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 27 июля, состоялся очередной рабочий выезд конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на получение областных грантов «Лучшее поселение Псковской области».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поездке приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области Вячеслав Коркин и главный врач «Центр медицинской профилактики» Мария Отраднова.

Они оценили проекты городского поселения «Остров» и сельского поселения «Островская волость», которые выставили свои заявки на конкурс в номинации «Территория культуры».

Так, члены комиссии в сопровождении главы администрации городского поселения «Остров» Татьяны Филипповой прошлись по благоустроенным территориям. Осмотрели отремонтированный кинотеатр «Юбилейный», рядом расположенный памятник воинам интернационалистам, новый фитнес-центр и парк «Победы».

В парке глава города Пскова поинтересовался у юных островичанок довольны ли они ремонтом, на что девочки ответили, что не хватает детских площадок и качелей. Глава городского поселения рассказала, что будут еще установлены спортивные и детские площадки, отремонтируют сцену, а также появится небольшая зона торговли для местных предпринимателей. Иван Цецерский отметил, что город в последнее время заметно преобразился.

Помимо этого, комиссия осмотрела цепной мост через реку Великую, интерактивный «Военно-исторический музей-заповедник», торговые ряды и центральную площадь города Острова.

Следующими пунктами рабочего выезда стали два Дома культуры в Островской волости - Карповский и в деревне Городище. Здесь глава сельского поселения Федор Дробышев рассказал о работе, проделанной за последние два года - переносе библиотеки, обустройстве кружков по рукоделию, кукольного театра. Сотрудники Домов культуры отметили, что в разного рода мероприятиях досуга задействованы группы лиц разных возрастов - от дошкольников до пенсионеров.

После этого конкурсная комиссия по рассмотрению заявок на получение областных грантов «Лучшее поселение Псковской области» осмотрела стадион, спортивный и тренажерный залы в деревне Вернявино Черской волости в Палкинском районе.

Как пояснила глава поселения Ирина Цветкова, современный стадион появился в деревне с численностью в 600 человек, в которой около 110 детей, благодаря программе «Газпром детям». Сейчас данный стадион планируется передать на баланс школе, а уроки физкультуры уже проходят на данной площадке.

Глава Пскова отметил также и отличное состояние самой местной школы, детского сада и ФАПа, их ухоженность и бережное отношение местных жителей к местам.

Как отметили в пресс-службе, данная деревня подала заявку в номинацию «Самое здоровое поселение».

Напомним, областной конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится третий год. Всего на областной конкурс в 2018 году поступила 41 заявка от 33 населенных пунктов по трем категориям. В ходе выездов и работы конкурсной комиссии будут выявлены лучшие участники в номинациях «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». Наибольшее количество заявок (19), подано в категории «Территория культуры».

По итогам конкурса победители получат гранты в размере 1 млн и 1,5 млн рублей для сельских и городских поселений соответственно. В областном бюджете на эти выплаты предусмотрены 14 млн рублей.