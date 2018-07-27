Псковский Росреестр отмечает рост количества заявлений на регистрацию прав, поданных в электронном виде

19:33, 27 июля 2018, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области подвело итоги деятельности по предоставлению государственных услуг в учетно-регистрационной сфере в первом полугодии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, за указанный период в Псковской области отмечено общее увеличение количества регистрации прав собственности, иных вещных прав на объекты недвижимости, а также совершаемых сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За шесть месяцев этого года в областной Росреестр поступило 78 тысяч 755 таких заявлений (в 2017 году - 48 тысяч 150). Из них по единой процедуре постановки на кадастровый учет и регистрации прав- 5 тысяч 40 пакетов документов (в 2017 году- 4 тысячи 204). Кроме того, увеличилось количество заявлений, поданных на регистрацию ипотеки - 4 тысячи 391 (в 2017 году – 3 тысячи 773) и договоров долевого участия в строительстве - 546 (в 2017 году - 532).

Также в псковском Росреестре отметили рост подачи документов на государственную регистрацию прав в электронном виде. В первом полугодии их количество составило 1 тысячу 896, в прошлом году - 804. Причинами увеличения послужили доступность и удобство электронного сервиса, а также обращения Сберегательного банка, предоставляющего такую услугу своим клиентам, обращения нотариусов Псковской области и иных субъектов.