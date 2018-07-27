Прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО завершился в Псковской области

19:04, 27 июля 2018, ПАИ

26 июля завершился прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в этом году на конкурс поступило 58 заявок. Участниками конкурса стали социально ориентированные НКО из Дновского, Палкинского, Себежского, Гдовского, Невельского районов, а также из Великих Лук и Пскова.

На конкурс представлены заявки более чем по 10 направлениям, среди которых социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защита животных, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, а также проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и другие.

Общий объем субсидий, который будет распределен между организациями-победителями конкурса, составляет 5 млн рублей — средства областного бюджета, максимальный размер субсидии — 300 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 24 сентября.

Конкурс проводит администрация области в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».

С 2010 по 2017 год администрация Псковской области в рамках конкурсных отборов поддержала 226 социальных проектов 103 социально ориентированных НКО на общую сумму более 76 миллионов рублей.