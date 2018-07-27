0
22:11
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
21:20
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
21:07
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
19:36
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
18:03
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
16:27
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Еще новости
Общество

Прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО завершился в Псковской области

26 июля завершился прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в этом году на конкурс поступило 58 заявок. Участниками конкурса стали социально ориентированные НКО из Дновского, Палкинского, Себежского, Гдовского, Невельского районов, а также из Великих Лук и Пскова.

На конкурс представлены заявки более чем по 10 направлениям, среди которых социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защита животных, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, а также проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и другие.

Общий объем субсидий, который будет распределен между организациями-победителями конкурса, составляет 5 млн рублей — средства областного бюджета, максимальный размер субсидии — 300 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 24 сентября.

Конкурс проводит администрация области в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».

С 2010 по 2017 год администрация Псковской области в рамках конкурсных отборов поддержала 226 социальных проектов 103 социально ориентированных НКО на общую сумму более 76 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля 2018
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
27 июля 2018
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
27 июля 2018
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
27 июля 2018
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
27 июля 2018
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
27 июля 2018
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников
27 июля 2018
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников 6

Идет загрузка...