Противопожарный рейд прошёл в Усвятах

19:46, 27 июля 2018, ПАИ

27 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе Усвят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда сотрудники осуществили подворовой обход домовладений. Они провели инструктажи с населением и индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту, а также распространили листовки на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и Невельского района и основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Помимо этого, до граждан довели информацию об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.