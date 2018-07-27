0
22:11
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
21:20
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
21:07
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
19:36
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
18:03
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
16:27
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошёл в Усвятах

27 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе Усвят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда сотрудники осуществили подворовой обход домовладений. Они провели инструктажи с населением и индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту, а также распространили листовки на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и Невельского района и основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Помимо этого, до граждан довели информацию об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля 2018
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
27 июля 2018
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
27 июля 2018
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
27 июля 2018
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
27 июля 2018
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
27 июля 2018
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников
27 июля 2018
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников 6

Идет загрузка...