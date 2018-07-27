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Общество

Китай планирует отменить визы для России

Россия и Китай подпишут соглашение, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать без оформления визы, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федерального агентства по туризму Николая Королева.

«Мы достигли понимания с китайской стороной, проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. Тем более, что это связано с деятельностью регуляторов в сфере туризма, и мы в ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», - отметил чиновник.

Николай Королев напомнил, что создание безвизового режима - комплексная задача, сопряженная с целым рядом процедур, которые касаются пересечения границы, а также пребывания на территории другой страны. «Я думаю, наш проект хорошо вписывается в общую политику российского государства, в том числе с точки зрения усовершенствования поездок в рамках двустороннего сотрудничества в сфере внедрения информационных технологий», - резюмировал он.

Также Николай Королев отметил, что Китай выражает заинтересованность в повышении туристического потока китайских туристов в арктические районы России. В Китае зон с подобным климатом нет, поэтому для туристов из этой страны посещение российской Арктики может представлять значительный интерес. Заинтересованность уже успели проявить некоторые китайские туроператоры: они посетили Архангельскую область для изучения туристического рынка.

В настоящее время российская делегация находится в Китае для обсуждения проблем сотрудничества в данной сфере и подведения промежуточных итогов, которых уже удалось достичь к этому моменту.

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