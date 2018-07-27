Опочецкий районный суд признал иск Константина Вилкова, пытавшегося оспорить отмену своей регистрации на выборах главы района, необоснованным

20:38, 27 июля 2018, ПАИ

Опочецкий районный суд 27 июля признал иск лидера регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова, пытавшего опротестовать действия ТИКа по отмене его самовыдвижениия кандидатом на пост главы Опочецкого района, необоснованным. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Опочецкой ТИК Татьяна Бобалева.

По ее словам, постановление выйдет 30 июля, после этого у Константина Вилкова будет пять дней на обжалование решения суда.

Напомним, что 13 июля кандидат от «Партии роста» Иван Сверчков подал иск о снятии Константина Вилкова с выборов. 17 июля представитель «Родины» заявил о снятии своей кандидатуры, а 18 июля подал заявление о самовыдвижении. Однако учитывая тот факт, что по факту выдвижения Константина Вилкова на выборы назначено судебное разбирательство, ТИК не стал рассматривать его заявление. 19 июля суд удовлетворил иск представителя «Партии роста». А 20 июля ТИК принял решение, что заявление о самовыдвижении не может быть удовлетворено, поскольку подано с нарушением закона: так как на тот момент Константин Вилков уже был выдвинут на выборы от «Родины». 20 июля Опочецкий районный суд отменил решение Территориальной избирательной комиссии (ТИК) о регистрации лидера регионального отделения партии «Родина» кандидатом на пост главы Опочецкого района. После чего Константин Вилков подал иск в суд.