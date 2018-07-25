Велосипед украл подросток в Пскове

20:44, 27 июля 2018, ПАИ

В Пскове 17 июля около 14:00 от дома в Векшинском переулке 16-летний местный житель свободным доступом похитил велосипед. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В этой связи полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств. «Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - заявили в ведомстве.