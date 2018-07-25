69-летнего великолучанина разыскивает полиция

21:00, 27 июля 2018, ПАИ

В Великих Луках разыскивается 69-летний Григорий Рак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, он ушёл 9 июля из великолукского Дома престарелых, расположенного на улице Щорса, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На момент ухода мужчина был одет в черные брюки и светлую футболку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении данного гражданина, просят обратиться по телефонам 8(953) 247-45-76 или 02.