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Общество

Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области

На реках и озерах Псковской области проходит месячник безопасности. Он продлится до окончания купального сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В рамках месячника безопасности инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Псковской области ежедневно проводят патрулирования, в том числе совместные, с привлечением спасателей, журналистов, сотрудников полиции, представителей ВОСВОД и местных администраций. Главная задача проведения месячника безопасности - снижение гибели людей и несчастных случаев на водоемах.

С начала лета государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области провели 152 патрулирования. В детских оздоровительных учреждениях и других организациях инспекторский состав ГИМС провел 169 лекций по вопросам обеспечения безопасности на воде, охватил более 6 тысяч 300 человек.

Кроме того, в настоящее время все 24 пляжа области, состоящие на учете в ГИМС МЧС России по Псковской области, прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации. Организовано выставление предупреждающих и запрещающих аншлагов с информацией о запрете купания в опасных местах.

В региональном МЧС также напоминают гражданам, что отдыхая вблизи водных объектов, важно соблюдать элементарные меры безопасности: купаться только на оборудованных пляжах, руководствоваться правилами поведения на воде, не оставлять детей без присмотра.

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