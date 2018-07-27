0
22:11
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
21:20
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
21:07
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
19:36
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
18:03
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
16:27
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Еще новости
Общество

Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля

27 июля в Шелковской волости, ко дню Великолукского района, прошли два праздника - в деревне Першино и Суханово. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на открытом воздухе собрались активные жители всех возрастов семьями с детьми, чтобы провести этот день в теплой и дружеской атмосфере.

На празднике в качестве приглашенного гостя участников приветствовал кандидат на должность главы администрации Великолукского района Сергей Петров. Он обратился к жителям с поздравлением и пожелал всем хорошего настроения, отлично провести время и получить положительные эмоции в этот день.

Позитивный настрой и незабываемо яркие впечатления для собравшихся создала концертная программа, подготовленная работниками культуры.

Отметим, что уже несколько лет подряд на территории Шелковской волости проводятся праздничные мероприятия, что стало доброй традицией в районе. Это в том числе повод для того, чтобы встретиться и пообщаться с земляками, рассказать обо всех новостях, поздравить юбиляров и поблагодарить тех, кто активно участвует в общественной жизни своей малой Родины. Здесь сельчане с удовольствием отдыхают с друзьями, своими родными и близкими людьми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля 2018
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
27 июля 2018
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
27 июля 2018
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
27 июля 2018
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
27 июля 2018
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
27 июля 2018
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников
27 июля 2018
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников 6

Идет загрузка...