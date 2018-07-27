Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля

21:20, 27 июля 2018, ПАИ

27 июля в Шелковской волости, ко дню Великолукского района, прошли два праздника - в деревне Першино и Суханово. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на открытом воздухе собрались активные жители всех возрастов семьями с детьми, чтобы провести этот день в теплой и дружеской атмосфере.

На празднике в качестве приглашенного гостя участников приветствовал кандидат на должность главы администрации Великолукского района Сергей Петров. Он обратился к жителям с поздравлением и пожелал всем хорошего настроения, отлично провести время и получить положительные эмоции в этот день.

Позитивный настрой и незабываемо яркие впечатления для собравшихся создала концертная программа, подготовленная работниками культуры.

Отметим, что уже несколько лет подряд на территории Шелковской волости проводятся праздничные мероприятия, что стало доброй традицией в районе. Это в том числе повод для того, чтобы встретиться и пообщаться с земляками, рассказать обо всех новостях, поздравить юбиляров и поблагодарить тех, кто активно участвует в общественной жизни своей малой Родины. Здесь сельчане с удовольствием отдыхают с друзьями, своими родными и близкими людьми.