0
22:11
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
21:20
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
21:07
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
19:36
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
18:03
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
16:27
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
16:13
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Еще новости
Общество

Воспользоваться двумя новыми электронными сервисами ПФР могут жители Псковской области

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Напомним, правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается героям России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим категориям.

Пенсионный фонд России ежегодно принимает порядка 2 тысяч 600 заявлений о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также около 700 заявлений о назначении выплаты за выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня получают 41 тысяча бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также 60 тысяч вышедших на пенсию работников угольной отрасли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 18 тысячам человек.

Подать заявление на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета. Все электронные услуги и сервисы ПФР собраны на едином портале es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля 2018
Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
27 июля 2018
Праздничные мероприятия прошли в великолукских деревнях Першино и Суханово 27 июля
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
27 июля 2018
Месячник безопасности на водоёмах проходит в Псковской области
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
27 июля 2018
Новейшие боевые корабли России покажут на параде в честь дня ВМФ
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
27 июля 2018
Иван Цецерский в составе комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» посетил Островский и Палкинский районы
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
27 июля 2018
Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится на полигоне «Завеличье» 28 июля в 10:00
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
27 июля 2018
Глава Минтруда: Модели в соцсфере, которые в Псковской области применяются много лет, могут быть задействованы повсеместно
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников
27 июля 2018
Запуск авиасообщения по маршруту «Псков - Москва» в октябре анонсировал Михаил Ведерников 6

Идет загрузка...