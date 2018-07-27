Воспользоваться двумя новыми электронными сервисами ПФР могут жители Псковской области

21:29, 27 июля 2018, ПАИ

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Напомним, правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается героям России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим категориям.

Пенсионный фонд России ежегодно принимает порядка 2 тысяч 600 заявлений о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также около 700 заявлений о назначении выплаты за выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня получают 41 тысяча бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также 60 тысяч вышедших на пенсию работников угольной отрасли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 18 тысячам человек.

Подать заявление на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета. Все электронные услуги и сервисы ПФР собраны на едином портале es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru).