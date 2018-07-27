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Экономика

Госдума РФ одобрила законопроект о региональных брендах

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о развитии региональных брендов. Документ вводит в Гражданский кодекс новый объект интеллектуального права — географическое указание товара, сообщает ТАСС.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ), но предусматривать более простую процедуру регистрации.

В частности, устанавливается, что географическим указанием является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного региона. При этом географическим происхождением должны в значительной степени определяться особое качество продукта, его репутация или другие характеристики. Хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории (в отличие от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии производства товара на указанной территории).

«Таким образом, в качестве географического указания можно было бы зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, крымские вина, якутские алмазы, золото Костромы», - пояснил Павел Крашенинников.

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