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Общество

Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)

27 июля в 20:00 на горе Соколихе в Псковском районе на площадке у монумента в честь Ледового побоища проходит мероприятие «АстроПсков» в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, передает корреспондент Псковского агентства информации. Участники мероприятия смогут увидеть полное лунное затмение вместе с великим противостоянием Марса, которое выпадает на этот же день. Такое космическое явление происходит раз в 25 тысяч лет.

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Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
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