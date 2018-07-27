Астрономический форум проходит в Пскове (ВИДЕО)
27 июля в 20:00 на горе Соколихе в Псковском районе на площадке у монумента в честь Ледового побоища проходит мероприятие «АстроПсков» в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, передает корреспондент Псковского агентства информации. Участники мероприятия смогут увидеть полное лунное затмение вместе с великим противостоянием Марса, которое выпадает на этот же день. Такое космическое явление происходит раз в 25 тысяч лет.