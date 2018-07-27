Акция «Юный велосипедист» прошла в Печорском районе

22:50, 27 июля 2018, ПАИ

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в целях профилактики ДТП с участием детей-велосипедистов провели акцию «Юный велосипедист».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, полицейские напомнили подросткам, как вести себя на проезжей части и как обеспечить свою безопасность с помощью защитной экипировки, а также рассказали владельцам данного вида транспорта о том, что велосипед — это неустойчивое и небезопасное средство передвижения.

Они отметили, что велосипед, как и автомобиль, невозможно мгновенно остановить. При его торможении можно потерять равновесие, поэтому необходимо быть предельно внимательными и осмотрительными при езде на велосипеде.

По окончании встречи дорожные полицейские подарили велосипедистам световозвращатели.