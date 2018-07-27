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Общество

Себежским школьникам напомнили как правильно себя вести на проезжей части

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский» провели профилактическую работу с детьми в школьном лагере МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, автоинспекторы напомнили детям, как правильно вести себя на проезжей части, в автомобиле, на улице, во дворе и рассказали о типичных ошибках, которые допускают юные пешеходы.

Особое внимание дорожные полицейские обратили на обеспечение безопасности велосипедистов. Собравшимся рассказали, что пересекать проезжую часть на велосипеде категорически запрещается. Кроме того, при переходе улицы не стоит пользоваться мобильным телефоном и наушниками.

Полученную информацию  ребята закрепили, отвечая на вопросы викторины по правилам дорожного движения. Они повторили значение дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, а также требования по применению световозвращающих элементов.

Школьники поблагодарили стражей порядка за эту встречу  и пообещали быть законопослушными участниками  дорожного движения. В завершение урока гости подарили всем присутствующим подарки и световозвращающие наклейки.

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