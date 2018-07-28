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Общество

День работников торговли отмечается в России 28 июля

Сегодня, 28 июля, в  четвертую субботу июля, в России отмечается День работника торговли.  Как пишет сalend.ru, эта праздничная дата установлена Указом президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».

День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года в последнее воскресенье июля. Но, позднее, по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» День работников торговли был перенесен на третье воскресенье марта. И официально отмечался в этот день. Хотя, надо сказать, что не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник «по старинке» — в четвертое воскресенье июля.

В 2013 году  была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли» его следует отмечать в четвертую субботу июля.

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время эта отрасль традиционно считается женской.

В последние годы эта сфера бурно развивается. Прогрессивные формы торговли — это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой сфере. Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

На сегодняшний день торговля — это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. Так, по данным Росстата, в секторе торговли работает около половины малых предприятий России, где трудятся более 3 миллионов человек. Причем именно малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети.

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