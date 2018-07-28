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Два автомобиля столкнулись ночью на улице Коммунальной в Пскове

Сегодня, 28 июля, около 4:30 в Пскове на улице Коммунальной произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

27 июля в  23:15 авария случилась в Невельском районе на 1-й ккилометре автодороги Лобок – Усово. В ДТП попал легковой автомобиль.

Ещё одна авария произошла в 19:50 в Бежаницком районе на 62-й километре автодороги Пушкинские Горы – Локня. Участником этого ДТП также была одна легковая машина.

В 19:01 в деревне Рубилово Островского района под колёса машины попал пешеход.

Ещё одного человека автомобиль сбил в Великих Луках на улице Гражданской. Это ДТП случилось 27 июля около 18:20.

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