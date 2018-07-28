Владимир Путин и Сергей Шойгу поприветствовали участников «Десантного взвода»

11:42, 28 июля 2018, ПАИ

В режиме видеосвязи участников международных соревнований «Десантный взвод», которые открылись сегодня, 28 июля, в Пскове на полигоне «Завеличье», поприветствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он также зачитал обращение к участникам от президента России Владимира Путина.

«Важно, что эти масштабные, зрелищные соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают всё большее число военнослужащих из России и зарубежных стран, предоставляют им прекрасную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твёрдость характера, умение работать в команде», - отметил в своём приветствии Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне, порадуют зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами, а также будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества, популяризации воинской службы.

«Желаю участниками Игр успехов, а болельщикам – добрых, незабываемых впечатлений», - заключил глава государства.

В рамках церемонии открытия спортсмены-парашютисты будут десантироваться с флагами стран-участниц под аккомпанемент симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Военнослужащие разведывательной роты 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Святого благоверного Александра Невского продемонстрируют приемы рукопашного боя.

В13:00 на полигоне пройдет благотворительный концерт российского актера, кинорежиссера, певца, сценариста и продюсера, заслуженного артиста РФ Гоши Куценко и группы «ГК».

Псковская область впервые стала местом проведения такого масштабного мероприятия благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. Ранее соревнования проходили в Рязанской области, Краснодарском крае и на полигоне Хаодянь народно-освободительной армии Китая. В нынешнем конкурсе «Десантный взвод» принимают участие военнослужащие десяти стран мира: России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.