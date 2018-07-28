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Культура

Выставка «репинцев» «Первое впечатление» открывается в Пушкинском заповеднике

Сегодня, 28 июля,  в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открывается выставка «Первое впечатление».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция подготовлена по итогам традиционной летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Она представляет широкому зрителю 48 новых имён и включает в себя  более 170 живописных и графических работ. Здесь есть натюрморты, интерьеры домов-музеев, жанровые зарисовки, портреты, но большая часть представленного, ожидаемо, —  пейзажи. Помимо Пушкинского заповедника и его окрестностей (довлатовское Березино, посёлок Пушкинские Горы, деревня Воронич, Шаробыки, прочее) практиканты этого года запечатлели и виды Пскова — Кром, Гремячую башню, Церковь Покрова и Рождества от Пролома, звонницу храма Успения с Пароменья и так далее.

На фото: Вероника Кобер. Музейный интерьер

В музее отметили, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области, в Пушкиногорье. Для большей части из них это и первая встреча с широкой зрительской аудиторией, начало профессиональной деятельности.

Выставка «Первое впечатление» развёрнута в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, бульвар  Гейченко, 1) и, как планируется, будет работать здесь до 12 сентября.

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