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Экономика

Зоны с льготными условиями для иностранных компаний появятся в России

Совет Федерации одобрил пакет законов о создании в России зон  с льготными условиями для работы иностранных компаний. Их планируется открыть на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон. Соответствующие документы сенаторы поддержали 28 июля, пишет ТАСС.

Законодательная инициатива предполагает, что на островах создадут специальные административные районы, где предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».  В этих районах смогут работать иностранные юридические лица и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Причем офис и другие предприятия компании должны располагаться на островах.

Такие фирмы смогут получать специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории России. Минимальный объём вложений - 50 млн рублей за шесть месяцев с даты регистрации.

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