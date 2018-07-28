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Общество

Гоша Куценко и Михаил Ведерников проводят встречу с #Командой2018

Актёр, певец, учредитель  фонда «Шаг вместе» помощи детям с ДЦП и   врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 28 июля в Пскове проводят встречу с членами масштабного проекта главы региона #Команда2018, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Находясь с рабочей поездкой в Москве, я рассказал Гоше о проекте #Команда2018 и мы подумали, что мы можем сделать. Мы с вами уже говорили, что есть Фонд развития в Псковской области и у Гоши тоже есть фонд, завтра у нас будут совместные мероприятия», - рассказал глава региона.

Гоша Куценко отметил, что подошёл к сегодняшней встрече неформально, «тут все свои». «С Михаилом мы знакомы давно, для кого-то 5 лет небольшой срок, а для нас - большой. Мы познакомились с ним на Кавказе. Благодаря Михаилу, я познакомился со своими кумирами - Федором Емельяненко и другими. Основа этих отношений – дружеская», - подчеркнул актёр.

«Я бы хотел бы заняться еще какими-нибудь хорошими делами, возглавлять какую-то область, но я слишком впечатлительный», - пошутил Гоша Куценко и добавил, что каждым делом должны заниматься профессионалы.

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