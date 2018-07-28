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Культура

Гоша Куценко: Фильм «Балканский рубеж» о людях, которые реально любят Родину

«Фильма «Балканский рубеж» о людях, которые реально любят Родину, которые отдали даже свою жизнь, такие люди есть и на них держится мир», - заявил продюсер картины Гоша Куценко на встрече с активистами масштабного проекта  врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 в Пскове 28 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Гоша Куценко рассказал, что картина снималась 4 года, на экраны она выйдет в феврале. Рассказывает фильм о бомбёжке Белграда в 1999 году.

«Мне кажется, достойный проект получился.  Это будет хорошее кино, патриотическое кино», - подчеркнул продюсер.

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