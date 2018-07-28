Гоша Куценко: Фильм «Балканский рубеж» о людях, которые реально любят Родину

16:31, 28 июля 2018, ПАИ

«Фильма «Балканский рубеж» о людях, которые реально любят Родину, которые отдали даже свою жизнь, такие люди есть и на них держится мир», - заявил продюсер картины Гоша Куценко на встрече с активистами масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 в Пскове 28 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Гоша Куценко рассказал, что картина снималась 4 года, на экраны она выйдет в феврале. Рассказывает фильм о бомбёжке Белграда в 1999 году.

«Мне кажется, достойный проект получился. Это будет хорошее кино, патриотическое кино», - подчеркнул продюсер.