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Культура

В ноябре-декабре в Пскове заработает кинотеатр «Октябрь»

В ноябре-декабре в Пскове заработает кинотеатр «Октябрь» после реконструкции. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активистами проекта #Команда2018 28 июля, в которой принимает участие актёр, певец и продюсер Гоша Куценко.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Гоша Куценко отметил, что готов показать псковичам одним из первых картину «Балканский рубеж», продюсером которой он выступил.

«Откроем кинотеатр «Октябрь», и можно будет тогда показать фильм», - сказал на это Михаил Ведерников.

«Балканский рубеж» - это военная драма, о современной истории, такого у нас еще не было, в основном снимают же у нас про Великую Отечественную войну, про афганцев», - добавил Гоша Куценко. 

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