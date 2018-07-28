Гоша Куценко планирует создать с псковичкой совместный музыкальный проект

17:55, 28 июля 2018, ПАИ

28 июля на встрече с актёром и певцом Гошей Куценко в рамках масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаил Ведерникова #Команда2018 псковичка презентовала проект, направленный на поддержку исполнителей на музыкальных инструментах. «Мы хотим показать, что на народных инструментах можно играть также, и звучание будет не хуже», - отметила девушка, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она обратилась к Гоше Куценко с предложением исполнить песню, которая будет написана в рамках проекта

«Давайте сделаем», - ответил актёр и рассказал, что подобный проект уже был в Калининграде. «Я даже познакомился с группой, которая играла кавера на балалайках», - отметил он. Результатом сотрудничества стала пластинка из 12 композиций, которые Гоша Куценко исполнил с известными певицами, среди которых были Ёлка и Айова.

«Я теперь миротворец, я теперь пишу песни», - добавил Гоша Куценко.