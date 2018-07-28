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Общество

Достижения Псковской области представили на открытии международных соревнований «Десантный взвод»

Выставка достижений Псковской области состоялась сегодня, 28 июля, в рамках церемонии открытия Международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» в Пскове на полигоне «Завеличье». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, свою продукцию представили крупнейшие промышленные предприятия региона: «ЗЭТО», «ПолиКомпозит», «Славянка», «Псков-Полимер», «Эко-Кабель». Компания «М-конструктор»презентовала жителям и гостям Псковской области макет производимых тетраподов в натуральную величину, которые завод поставляет по всему миру.

Также на экспозиции были продемонстрированы возможности единственной на Северо-Западе России особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Организаторы выставки — Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике совместно с Агентством инвестиционного развития региона, 76-й ДШД.

Кроме того, зрители и гости соревнований могли познакомиться с современной военной техникой, в том числе новинками, которые недавно поступили на вооружение псковской дивизии. Среди них — БМД-4М, БДР-МДМ «Ракушка», бронемашины «Рысь», «Тигр», новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

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