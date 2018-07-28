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Общество

173 отравления химической этиологии зафиксировали в Псковской области за полгода

В первом полугодии в Псковской области зафиксировали 173 случая острых отравлений химической этиологии, что на 9 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, отравления стали причиной гибели 21 человека, в том числе скончался один подросток. В прошлом году зарегистрированы 35 отравлений с летальным исходом.

Среди мужчин произошли 99 отравлений (57,2%), среди женщин – 74 (42,8 %).

Доля отравлений лекарственными препаратами составила 41,6% (в прошлом году –39,02%), спиртсодержащей продукцией – 26,62% (32,3%), наркотическими веществами – 4,67% (7,9%), другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, ядом животного происхождения и т.д.) – 27,2% (20,7%).

Среди отравившихся  36,4%  - дети до 14 лет (в прошлом году - 12,8 %), 3,5% - подростки от 15 до 17 лет (3,1%), 60,1% - взрослые (75 %).

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 24,9%, неорганизованные дети до 14 лет – 22,5%, пенсионеры -17,9%.

Обстоятельство отравления чаще случайное - с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, производственное, техногенная авария, контакт с ядовитым животным/растением, медицинская ошибка, непереносимость или побочное действие, пищевое немикробной этиологии – 58,4%, реже - преднамеренное (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания и т. д.) – 20,2%, неопределенное (другое) – 21,4%.

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