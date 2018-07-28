Гоша Куценко о #Команде2018: Хорошее место, куда могут прийти люди, принести хорошую идею и реализовать её

18:30, 28 июля 2018, ПАИ

«Мне кажется, это хорошее место, куда могут прийти люди и поговорить на своем нормальном человеческом языке, здесь и сейчас. Могут принести хорошую идею, рассказать о ней и реализовать», - заявил актёр и музыкант Гоша Куценко о масштабном проекте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи артиста с активистами проекта в Пскове 28 июля.

«Я думаю, мы на базе #Команды2018 организуем какой-нибудь фестиваль. А Михаил Юрьевич [Ведерников] привезёт и других известных людей, спортсменов, он много с кем дружит, он умеет дружить», - заявил Гоша Куценко.

Он отметил, что люди должны объединяться в команды и призвал относиться к проекту #Команда2018 как к компании друзей.