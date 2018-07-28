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Общество

До 33 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 июля

От 28 до 33 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 июля. Ночью ожидается от 17 до 22 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала   ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ожидается ветер юго-восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду,  при грозе его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная обстановка -  в норме.

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