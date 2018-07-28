До 33 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 июля

18:55, 28 июля 2018, ПАИ

От 28 до 33 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 июля. Ночью ожидается от 17 до 22 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ожидается ветер юго-восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная обстановка - в норме.