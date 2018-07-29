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Общество

Обращать внимание на приметы советует сегодня народный календарь

Сегодня, 29 июля, по народному календарю наступил Финогеев день. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день совершается память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Предание гласит, что однажды правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам, но многие севастийцы отказались участвовать в этой затее, поскольку исповедовали христианство. Правитель приказал своим воинам избивать отступников. Тогда же выяснилось, что христианство распространилось в Севастии благодаря проповедям местного епископа — старца Афиногена. Филомарх отдал приказ разыскать Афиногена и привести его на суд. Воины, отправленные к старцу, не застали его самого в монастыре, зато схватили его десятерых учеников.

После этого Афиноген сам пришел к правителю и стал укорять его за то, что он бросил в темницу невиновных людей. Слова епископа не возымели действия на Филомарха, и старец оказался в тюрьме вместе со своими учениками. На суде все одиннадцать христиан проявили стойкость и отказались поклониться языческим идолам. После жестоких пыток они были казнены. Перед смертью Афиноген удостоился чести услышать глас Божий, обещавший мученикам встречу в раю.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

Кроме того, на ниве оставляли несколько колосьев на корню. Этот несжатый участок называли «финогенова волотка» (волотка — это верх снопа). Из оставленных на поле колосьев старухи завивали так называемую бороду Волоса; впоследствии этих колосьев никто не должен был касаться, так как они предназначались в жертву древнему славянскому богу.

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка.

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