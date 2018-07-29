Международный день тигра отмечается 29 июля

13:56, 29 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают.

В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период.

В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров.