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Общество

В России упростили процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

В России упростили правила получения россиянами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в справке постановления. При этом отмечается, что контролирующие органы будут иметь право осуществлять проверку.

Кроме того, в случае предоставления гражданами недостоверных сведений соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты.

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