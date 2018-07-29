В России упростили процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

09:16, 29 июля 2018, ПАИ

В России упростили правила получения россиянами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в справке постановления. При этом отмечается, что контролирующие органы будут иметь право осуществлять проверку.

Кроме того, в случае предоставления гражданами недостоверных сведений соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты.