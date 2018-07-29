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Общество

МЧС планирует сделать пожарно-спасательный спорт олимпийским

Первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать пожарно-спасательный спорт олимпийским, сообщает ТАСС.

«Подобные соревнования проводятся на высочайшем уровне. Это прикладной спорт, он настоящий не искусственный. Он рожден в боевых подразделениях и поэтому он будет вечным», - сказал Александр Чуприян.

«Еще в 2009 году первый глава МЧС Сергей Шойгу ставил такую задачу. Мы прорабатываем сейчас этот вопрос с МОК», - рассказал Александр Чуприян, добавив, что существует международная федерация пожарно-спасательного спорта, проводятся соревнования на международном уровне, и сборная России в них всегда является фаворитом.

Добавим, что пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР. Однако вскоре он распространился в Европе, и соревнования проходят как на национальных чемпионатах, так и международных первенствах.

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