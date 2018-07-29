Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта
Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта за выступление на домашнем чемпионате мира, сообщается в официальном твиттере национальной сборной России по футболу.
«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении.
Напомним, команда Станислава Черчесова набрала шесть очков на групповом этапе мирового первенства, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В 1/8 финала россияне оказались сильнее испанцев — 1:1 (4:3 — по пенальти). А в 1/4 уступили команде Хорватии — 2:2 (3:4 — по пенальти).