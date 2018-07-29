0
09:30
Михаил Ведерников поздравил псковских моряков с Днем Военно-морского флота
09:04
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
08:58
День Военно-морского флота отмечается в России
18:50
Михаил Ведерников: Я рад, что у нас много неравнодушных, деятельных людей, готовых подключиться к проекту #Команда2018
15:15
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:15
Торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:57
Благотворительный концерт Гоши Куценко проходит в Пскове
Еще новости
Общество

Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта за выступление на домашнем чемпионате мира, сообщается в официальном твиттере национальной сборной России по футболу.

«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении.

Напомним, команда Станислава Черчесова набрала шесть очков на групповом этапе мирового первенства, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В 1/8 финала россияне оказались сильнее испанцев — 1:1 (4:3 — по пенальти). А в 1/4 уступили команде Хорватии — 2:2 (3:4 — по пенальти).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил псковских моряков с Днем Военно-морского флота
29 июля 2018
Михаил Ведерников поздравил псковских моряков с Днем Военно-морского флота
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
29 июля 2018
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО) 1
День Военно-морского флота отмечается в России
29 июля 2018
День Военно-морского флота отмечается в России
Михаил Ведерников: Я рад, что у нас много неравнодушных, деятельных людей, готовых подключиться к проекту #Команда2018
28 июля 2018
Михаил Ведерников: Я рад, что у нас много неравнодушных, деятельных людей, готовых подключиться к проекту #Команда2018
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июля 2018
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июля 2018
Торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Благотворительный концерт Гоши Куценко проходит в Пскове
28 июля 2018
Благотворительный концерт Гоши Куценко проходит в Пскове 1
Счастья, мира, добра и благополучия пожелал Александр Котов псковским работникам торговли
28 июля 2018
Счастья, мира, добра и благополучия пожелал Александр Котов псковским работникам торговли

Идет загрузка...